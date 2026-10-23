L’ultimo abbraccio – Chi come me arriva su Sky Arte

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, domenica 25 ottobre alle 21.15 su Sky Arte arriva "L’ultimo abbraccio – Chi come me", documentario diretto da Michele Mally e disponibile anche in streaming su NOW. Il film racconta il fenomeno culturale e teatrale di "Chi come me" attraverso le testimonianze di oltre 50 personalità del mondo della cultura, dello spettacolo, della psicologia e della società. Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Arriva su Sky L’ultimo abbraccio – Chi come me, appena presentato alla Festa del Cinema di Roma. Il documentario, diretto da Michele Mally, è in onda su Sky Arte domenica 25 ottobre alle 21.15 e in streaming solo su NOW. Oltre 50 personalità della cultura, dello spettacolo, della psicologia e della società intervengono per mettere in luce le ragioni dell'eccezionalità di “Chi come me”, lo spettacolo teatrale diretto da Andrée Ruth Shammah su testo di Roy Chen, diventato un autentico fenomeno artistico e culturale, capace di coinvolgere profondamente pubblici e generazioni differenti

Le personalità coinvolte Tra le numerose personalità intervistate nel film figurano i filosofi e psicoanalisti Umberto Galimberti e Massimo Recalcati, lo psicologo e psicoterapeuta Matteo Lancini, la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli, gli attori Paolo Briguglia, Elena Lietti, Giovanni Crippa e Fausto Cabra, il regista Damiano Michieletto, il manager della comunicazione Stefano Lucchini, Ilaria Borletti Buitoni, già sottosegretaria ai Beni culturali, e Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano. A questi si affiancano molti altri.

Il valore dell’esperienza teatrale Un insieme di sguardi e sensibilità differenti che contribuisce a restituire il valore di un'esperienza teatrale capace di superare i confini del palcoscenico. Le testimonianze ne approfondiscono la forza della scrittura, la qualità della messinscena e delle interpretazioni, ma soprattutto la capacità di affrontare con autenticità e senza retorica temi delicati e urgenti come il disagio adolescenziale, la solitudine, la fragilità emotiva e la difficoltà di comunicazione tra genitori e figli.

Il fenomeno “Chi come me” Con oltre 30.000 presenze e più di 300 repliche, “Chi come me” ha saputo trasformare la storia di cinque adolescenti ospiti di un centro di salute mentale in un racconto universale, coinvolgendo non soltanto i giovani, ma anche genitori, educatori e spettatori di ogni età.