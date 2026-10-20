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Spettacolo

Avevi 20 anni e al cinema c’era Trainspotting, il manifesto dei ‘90

Alessio Viola

Alessio Viola
©Getty

A trent’anni dal debutto, Trainspotting torna al cinema e racconta ancora una generazione che rifiutava il futuro. Ma se negli anni Novanta si poteva scegliere di sottrarsi alla vita, oggi, tra precarietà, guerra e ansia, è il futuro a sembrare irraggiungibile

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