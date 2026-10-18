Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Enrico Pagano: “A 19 anni fondai la mia orchestra. Oggi costruiamo il pubblico di domani”

Chiara Ribichini

Chiara Ribichini
Foto: Giacomo Miglierina

Nel 2021 Forbes l’ha inserito tra i 100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia. Oggi Enrico Pagano resta tra i più giovani e più attivi direttori d’orchestra italiani. Il suo ensemble, l’Orchestra Canova creata dodici anni fa, è in residenza alla IUC di Roma, dove ieri ha aperto la stagione con Beethoven, al Royal Summer Stage di Monza e da quest’anno anche alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano per La Società dei Concerti. “Eravamo degli studenti, oggi siamo una realtà di professionisti under 35” racconta

 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Aggiungi Sky Insider,

con gli sconti paghi uguale.

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ