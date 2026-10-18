Nel 2021 Forbes l’ha inserito tra i 100 Under 30 destinati a cambiare l’Italia. Oggi Enrico Pagano resta tra i più giovani e più attivi direttori d’orchestra italiani. Il suo ensemble, l’Orchestra Canova creata dodici anni fa, è in residenza alla IUC di Roma, dove ieri ha aperto la stagione con Beethoven, al Royal Summer Stage di Monza e da quest’anno anche alla Sala Verdi del Conservatorio di Milano per La Società dei Concerti. “Eravamo degli studenti, oggi siamo una realtà di professionisti under 35” racconta
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