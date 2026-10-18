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Spettacolo

Burning Man 2026, nel deserto del Nevada pulsa anche il cuore di una creativa italiana

Valentina Clemente

Valentina Clemente

Portare una parte di sé al Burning Man, nel deserto del Nevada, in una scultura che rappresenta un cuore spezzato ma che continua a pulsare: è la storia di Manuela Magni, designer e creativa italiana, che ha portato a Black Rock City una sua creazione. Un sogno diventato realtà, ma che è solo l’inizio di un nuovo e lungo viaggio. L’intervista

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