Portare una parte di sé al Burning Man, nel deserto del Nevada, in una scultura che rappresenta un cuore spezzato ma che continua a pulsare: è la storia di Manuela Magni, designer e creativa italiana, che ha portato a Black Rock City una sua creazione. Un sogno diventato realtà, ma che è solo l’inizio di un nuovo e lungo viaggio. L’intervista
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