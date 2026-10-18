Portare una parte di sé al Burning Man, nel deserto del Nevada, in una scultura che rappresenta un cuore spezzato ma che continua a pulsare: è la storia di Manuela Magni, designer e creativa italiana, che ha portato a Black Rock City una sua creazione. Un sogno diventato realtà, ma che è solo l’inizio di un nuovo e lungo viaggio. L’intervista