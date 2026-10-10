Tre le opere che si incontrano intorno al tema 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐥𝐩𝐚 𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐝𝐨𝐧𝐨. Per la prima volta al Festival Verdi di Parma Aroldo e Stiffelio al Teatro Verdi di Busseto. Le due nuove produzioni vedranno protagonisti rispettivamente Roberto Abbado e Gianluca Capuano e le regie di Daniele Menghini e Cecilia Ligorio. Dopo più di 10 anni torna al Festival La traviata con la direzione musicale di Michele Spotti e una nuova produzione con la regia di Emma Dante. Dall'1 al 24 ottobre 2027

Ad aprire il Festival è Aroldo , che torna per la seconda volta nella storia del Teatro Regio di Parma (1, 9, 16 ottobre) dopo la Stagione di Carnevale del 1857/1858, con la direzione di Roberto Abbado e la regia di Daniele Menghini. Al Teatro Giuseppe Verdi di Busseto va in scena Stiffelio (7, 17, 21, 23 ottobre), l’opera di cui Aroldo è il rifacimento, diretta da Gianluca Capuano con la regia di Cecilia Ligorio: l’originale e la sua riscrittura, da ascoltare a poche ore di distanza. Accanto ad un’occasione d’ascolto così rara, torna al Festival dopo più di dieci anni il titolo più celebre di Verdi ed il più eseguito al mondo: La traviata sarà al Teatro Regio di Parma (2, 8, 14, 24 ottobre), con Michele Spotti sul podio e la regia di Emma Dante.

Storie di personaggi che sfidano le regole del loro mondo, opere che il loro tempo giudicò scandalose: il XXVII Festival Verdi, a Parma e Busseto dall’1 al 24 ottobre 2027, si interroga su La colpa e il perdono attraverso Aroldo (1857), La traviata (1853) e Stiffelio (1850), proposte in tre nuovi allestimenti.

“Per il Festival Verdi 2027 abbiamo scelto di proporre un percorso sul tema de La colpa e il perdono, attingendo ad opere composte a breve distanza fra loro, tra il1850 e il 1857, nella prima maturità creativa del Maestro. La XXVII edizione ruoterà quindi attorno a tre titoli principali, scelti seguendo una formula in cui crediamo fermamente: aprire con una rarità, come Aroldo (unico titolo mai rappresentato al Festival Verdi, che torna al Teatro Regio dopo 170 anni), arricchire ulteriormente la proposta attraverso il confronto con Stiffelio e offrire un capolavoro tra i più amati, La traviata, l’opera più rappresentata al mondo», dichiara Luciano Messi, sovrintendente del Teatro Regio di Parma. "Il progetto culturale del Festival Verdi si consolida su una struttura ormai ben riconoscibile, particolarmente attrattiva per il pubblico e per la critica, che vede il cartellone verdiano affiancato da quelli altrettanto significativi di Ramificazioni e Verdi Off: il primo offre l’opportunità di mettere in relazione l’eredità verdiana con altri compositori e altri linguaggi, il secondo porta il festival fuori dal teatro e anima la città e le terre verdiane. Tutti e tre insieme delineano un sistema coerente e vitale attorno all’opera del Maestro, che si apre alla contemporaneità e a tutti i pubblici”.

Il legame tra le tre opere

Le tre opere sono legate fra loro dallo scontro fra scelte personali e tabù sociali, dall'accusa di infrangere le regole e dalla redenzione che porta al superamento di barriere ideologiche. La colpa e il perdono è dunque un tema che vuole stimolare un'ampia riflessione sull'attualità stringente, in cui le pressioni sociali si abbattono sui singoli, la necessità di prevaricare impedisce ogni analisi interiore e l'incapacità di perdonare inquina i rapporti, sia fra le persone sia fra i gruppi sociali.

Il commento di Alessio Vlad, direttore artistico del Teatro Regio di Parma

“Indagare all’interno della produzione verdiana il rapporto tra colpa e perdono significa scavare nel profondo i sentimenti umani contrapponendoli ai vincoli generati dalle certezze di una falsa morale – racconta Alessio Vlad, direttore artistico del Teatro Regio di Parma -. Infatti, quando Verdi affronta l’idea della colpa, intesa anche come peccato, mette a nudo le convenzioni sociali ed il conflitto tra desiderio e coscienza. Trascende poi la dicotomia generata da un meccanismo drammaturgico e contribuisce in modo significativo all’evoluzione di concetti etici. Si rivela così un compositore che, raccontando la propria epoca, ne denuncia la violenza delle convenzioni diventando parte di un percorso civile in cui il concetto di perdono, alla fine, coincide con quello di giustizia. Il tema del Festival 2027 sarà, quindi, un’occasione per approfondire la figura di Verdi considerandola attraverso una prospettiva storica che va oltre la dimensione strettamente musicale e la vicenda della singola opera ma, una volta ancora, la consacra come protagonista assoluta della Storia”.