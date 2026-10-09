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Next Generation Fest 2026: Elio, Diodato e Giorgia Soleri tra gli ospiti a Firenze

Spettacolo

Sabato 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino oltre dodici ore non-stop di talk, live performance e storie di successo. Più di sessanta gli ospiti tra campioni olimpici, attori, grandi firme del fumetto, grandi nomi della musica creator del web

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Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si prepara ad accogliere, sabato 10 ottobre 2026, migliaia di ragazze e ragazzi da tutta Italia per la quinta edizione del Next Generation Fest, la più grande manifestazione gratuita del Paese dedicata alle Generazioni Z e Alfa. Ideato da Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore del progetto Giovanisì, il festival è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana con il finanziamento del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. In programma dodici ore no-stop, condotte dalla giornalista Veronica Maffei e dalla speaker radiofonica Samara Tramontana, con le incursioni ironiche dei Phrones come inviati speciali. Sul Main Stage si alterneranno musica, cinema, spettacolo e cultura contemporanea: tra gli ospiti Elio, Diodato, Frida Bollani, Manuel Agnelli, Eddie Brock e Le Bambole di Pezza, insieme all’attore Federico Cesari, al regista e autore Paolo Ruffini, all’attrice e doppiatrice Marta Filippi e al comico Leonardo Fiaschi. Atteso anche un intervento straordinario di Zerocalcare in collegamento video. Ampio spazio sarà riservato al mondo digitale, alla divulgazione e all’attivismo, con la fisica e creator Virginia Benzi, nota come Quantum Girl, Mattia Stanga, Sofia Viscardi, Eterobasiche, Dario Moccia, Himorta, Gli Autogol, Casa Abis, The Journalai, Giorgia Soleri, Monica Calcagni, Giuseppe Giofrè e Agnese Pucci.

Sport, ricerca e impegno civile: il festival guarda al futuro

Il programma coinvolgerà anche sport, ricerca, impresa e impegno civile. Tra i protagonisti sportivi figurano la pluricampionessa olimpica Arianna Fontana, la campionessa paralimpica Monica Graziana Contrafatto, il velocista Samuele Ceccarelli e la tennista Martina Trevisan. Dal mondo scientifico e imprenditoriale arriveranno Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, Giuliano Calza, direttore creativo di GCDS, lo chef Enrico Bartolini e il product experience designer Riccardo Giraldi, con esperienze legate a HoloLens, Zoox Robotaxi e Google Gemini. La memoria e la responsabilità civica saranno al centro della testimonianza di Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, sul tema della sicurezza sul lavoro, e degli interventi delle associazioni dedicate a Davide Astori, Lorenzo Guarnieri e Francesco Valdiserri per l’educazione stradale. Fuori dal palco, l’area NGF Job, curata da ARTI, offrirà ai giovani selezionati colloqui con aziende toscane; NGF Village, Expo e Garden ospiteranno attività di networking e stand di Banca d’Italia, Parlamento europeo, Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, Forze Armate e di Polizia, CONI ed enti regionali, oltre alle interviste di Toscana Notizie e intoscana.it. Sarà inoltre presente il camper ISPRO per percorsi di prevenzione sanitaria e multiscreening. Tutti gli ospiti riceveranno il Premio Regione Toscana – Giovanisì per il valore dei loro percorsi e il contributo positivo offerto alle nuove generazioni, partecipando gratuitamente e senza compenso.

Next Generation Fest 2026

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