Sabato 10 ottobre al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino oltre dodici ore non-stop di talk, live performance e storie di successo. Più di sessanta gli ospiti tra campioni olimpici, attori, grandi firme del fumetto, grandi nomi della musica creator del web
Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si prepara ad accogliere, sabato 10 ottobre 2026, migliaia di ragazze e ragazzi da tutta Italia per la quinta edizione del Next Generation Fest, la più grande manifestazione gratuita del Paese dedicata alle Generazioni Z e Alfa. Ideato da Bernard Dika, Sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore del progetto Giovanisì, il festival è organizzato dalla Presidenza della Regione Toscana con il finanziamento del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. In programma dodici ore no-stop, condotte dalla giornalista Veronica Maffei e dalla speaker radiofonica Samara Tramontana, con le incursioni ironiche dei Phrones come inviati speciali. Sul Main Stage si alterneranno musica, cinema, spettacolo e cultura contemporanea: tra gli ospiti Elio, Diodato, Frida Bollani, Manuel Agnelli, Eddie Brock e Le Bambole di Pezza, insieme all’attore Federico Cesari, al regista e autore Paolo Ruffini, all’attrice e doppiatrice Marta Filippi e al comico Leonardo Fiaschi. Atteso anche un intervento straordinario di Zerocalcare in collegamento video. Ampio spazio sarà riservato al mondo digitale, alla divulgazione e all’attivismo, con la fisica e creator Virginia Benzi, nota come Quantum Girl, Mattia Stanga, Sofia Viscardi, Eterobasiche, Dario Moccia, Himorta, Gli Autogol, Casa Abis, The Journalai, Giorgia Soleri, Monica Calcagni, Giuseppe Giofrè e Agnese Pucci.
Sport, ricerca e impegno civile: il festival guarda al futuro
Il programma coinvolgerà anche sport, ricerca, impresa e impegno civile. Tra i protagonisti sportivi figurano la pluricampionessa olimpica Arianna Fontana, la campionessa paralimpica Monica Graziana Contrafatto, il velocista Samuele Ceccarelli e la tennista Martina Trevisan. Dal mondo scientifico e imprenditoriale arriveranno Simonetta Cheli, direttrice dei programmi di osservazione della Terra dell’ESA, Giuliano Calza, direttore creativo di GCDS, lo chef Enrico Bartolini e il product experience designer Riccardo Giraldi, con esperienze legate a HoloLens, Zoox Robotaxi e Google Gemini. La memoria e la responsabilità civica saranno al centro della testimonianza di Emma Marrazzo, madre di Luana D’Orazio, sul tema della sicurezza sul lavoro, e degli interventi delle associazioni dedicate a Davide Astori, Lorenzo Guarnieri e Francesco Valdiserri per l’educazione stradale. Fuori dal palco, l’area NGF Job, curata da ARTI, offrirà ai giovani selezionati colloqui con aziende toscane; NGF Village, Expo e Garden ospiteranno attività di networking e stand di Banca d’Italia, Parlamento europeo, Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale, Forze Armate e di Polizia, CONI ed enti regionali, oltre alle interviste di Toscana Notizie e intoscana.it. Sarà inoltre presente il camper ISPRO per percorsi di prevenzione sanitaria e multiscreening. Tutti gli ospiti riceveranno il Premio Regione Toscana – Giovanisì per il valore dei loro percorsi e il contributo positivo offerto alle nuove generazioni, partecipando gratuitamente e senza compenso.