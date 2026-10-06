Cathy La Torre a teatro con "Di sana e robusta Costituzione"

Con "Di sana e robusta Costituzione", Cathy La Torre porta a teatro uno spettacolo che si interroga sullo stato di salute della democrazia e sul valore dei principi fondamentali della Repubblica. La Costituzione italiana diventa il punto di partenza di un viaggio nella storia politica del Paese e nelle contraddizioni del presente. A 78 anni dalla sua entrata in vigore, la Carta viene sottoposta a una sorta di check-up: quanto è ancora attuale e quanto siamo consapevoli della sua importanza? Avvocata e attivista impegnata nella difesa dei diritti fondamentali e della parità di trattamento, La Torre affronta il tema con uno stile diretto, ironia tagliente e indignazione lucida.

Le date del tour

Il racconto ripercorre le vicende delle donne e degli uomini che hanno scritto la Costituzione, spesso dopo aver conosciuto il carcere o il confino, ma anche i tentativi di modificarla, piegarla, cancellarla o mettere in discussione i suoi principi. L’obiettivo è riportare la Costituzione al centro del dibattito pubblico, rendendola accessibile attraverso il linguaggio del teatro e invitando il pubblico a riflettere sulla responsabilità collettiva nella sua difesa. Lo spettacolo, scritto da Cathy La Torre con Sarah Buono e Maria Letizia Tega e diretto da Bruno Fornasari, è prodotto e distribuito da Gianluca Bonanno e Vincenzo Berti per Ventidieci e Stefano Francioni produzioni, con management di Isa Arrigoni. Il tour farà tappa al Teatro Duse di Bologna il 24 febbraio 2027, al Teatro Superga di Torino il 4 marzo, al Teatro San Babila di Milano il 6 marzo e al Teatro Ambra Jovinelli di Roma il 25 marzo.