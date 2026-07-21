Prospettiva Dante 2026, il programma della XV edizione

Dal 16 al 20 settembre Ravenna ospita la XV edizione di Prospettiva Dante. Tra gli ospiti Monica Guerritore, Aldo Cazzullo, Daniele Silvestri e Roberto Mercadini. A Riccardo Muti sarà assegnato il Premio Dante-Ravenna

In programma cinque giornate di incontri, approfondimenti e spettacoli con ospiti come Monica Guerritore, Aldo Cazzullo, Raffaele Pinto, Daniele Silvestri, Roberto Mercadini, Virginio Gazzolo, Chiara Pavan e padre Egidio Monzani. A Riccardo Muti sarà inoltre assegnato il Premio Dante-Ravenna.

Il tema scelto richiama, per Dante, non un tempo di disperazione ma di attesa e preparazione, nel quale cresce il desiderio della luce e della conoscenza.

Torna anche quest'anno a Ravenna Prospettiva Dante, il festival promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna con la direzione scientifica dell’Accademia della Crusca. La XV edizione si svolgerà dal 16 al 20 settembre e avrà come titolo «La notte che le cose ci nasconde», verso tratto dal canto XXIII del Paradiso.

Il programma

Mercoledì 16 settembre. L’apertura del festival è prevista alle 17.30 ai Chiostri Danteschi con i saluti di Mirella Falconi Mazzotti, Nicoletta Maraschio e Domenico De Martino. A seguire Monica Guerritore porterà in scena Dall’Inferno all’Infinito, affidando la lettura dei versi di Dante e Leopardi alla sua interpretazione. Alle 21 spazio alla premiazione di Giallo Dante, il nuovo concorso dedicato ai racconti gialli e polizieschi collegati alla figura di Dante, con una giuria presieduta da Giancarlo De Cataldo. La serata sarà completata dal concerto Strane ipotesi per il Paradiso con l’ensemble jazz Six for Five guidato da Alessandro Di Puccio.



Giovedì 17 settembre. Alle 17 Virginio Gazzolo affronterà il XXXIII canto del Paradiso, l’ultimo della Commedia. A seguire Chiara Pavan presenterà La misura del cibo. Da Dante alla cucina contemporanea, una riflessione sul rapporto tra alimentazione, sostenibilità, stagionalità e lotta allo spreco. Alle 21 il festival renderà omaggio a San Francesco, a ottocento anni dalla morte del Santo di Assisi, con il monologo di Roberto Mercadini dedicato al Cantico delle creature e l’intervento di padre Egidio Monzani con L’altro Francesco.



Venerdì 18 settembre. Alle 17 sarà inaugurata la mostra fotografica Io sono Dante di Giampiero Corelli. A seguire Raffaele Pinto proporrà Giorno e notte nella Commedia. Alle 21 l’appuntamento si sposterà ai Musei Byron e del Risorgimento dove andrà in scena Profeti in esilio (Dante, Byron e Da Ponte) con Vincenzo De Angelis, Amerigo Fontani, Marcello Prayer, Anna Laurence e le musiche di Francesco Dillon.



Sabato 19 settembre. Ai Chiostri Danteschi è previsto l’incontro Non solo rap: citazioni da Dante e strategie della sperimentazione musicale con Lorenzo Veglia, Giacomo Venara e Anzj, dedicato al rapporto tra Dante, il rap e la musica contemporanea. Alle 21 sarà conferito il Premio Musica e Parole a Daniele Silvestri.

Domenica 20 settembre. Il festival si concluderà con Da Dante al Rinascimento, incontro con Aldo Cazzullo dedicato al rapporto tra Dante, identità italiana e Rinascimento.