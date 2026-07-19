Dopo dodici anni di relazione e sette di convivenza, Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno coronato il loro sogno d'amore con una cerimonia religiosa celebrata a Vietri sul Mare, in una suggestiva chiesetta della frazione di Benincasa affacciata sulla Costiera Amalfitana. L'attore napoletano, diventato celebre a livello internazionale grazie al ruolo di Genny Savastano in Gomorra e più recentemente protagonista della serie Piedone su Sky, ha pronunciato il fatidico "sì" davanti a circa 200 invitati. La loro storia è iniziata nel 2014, quando lei era prossima alla laurea in Giurisprudenza e lui stava muovendo i primi passi verso il successo nel mondo del cinema e della televisione.