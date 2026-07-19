Dopo oltre un decennio d'amore, coronato da sette anni di vita insieme, l'attore e la sua compagna si sono detti sì con una cerimonia religiosa celebrata a Vietri sul Mare, alla presenza di circa 200 invitati
Dopo dodici anni di relazione e sette di convivenza, Salvatore Esposito e Paola Rossi hanno coronato il loro sogno d'amore con una cerimonia religiosa celebrata a Vietri sul Mare, in una suggestiva chiesetta della frazione di Benincasa affacciata sulla Costiera Amalfitana. L'attore napoletano, diventato celebre a livello internazionale grazie al ruolo di Genny Savastano in Gomorra e più recentemente protagonista della serie Piedone su Sky, ha pronunciato il fatidico "sì" davanti a circa 200 invitati. La loro storia è iniziata nel 2014, quando lei era prossima alla laurea in Giurisprudenza e lui stava muovendo i primi passi verso il successo nel mondo del cinema e della televisione.
La festa in Costiera Amalfitana
Il matrimonio arriva dopo una lunga storia d'amore iniziata con un primo bacio all'aeroporto di Madrid e suggellata dalla romantica proposta di nozze, avvenuta nel dicembre 2024 sulla pista di pattinaggio del Rockefeller Center di New York. A curare ogni dettaglio della cerimonia è stato il wedding planner Enzo Miccio, mentre tra gli invitati non sono mancati amici e colleghi dell'attore, a partire da Marco D'Amore, compagno di set in Gomorra. Presenti anche alcuni membri dei The Jackal, il dj Decibel Bellini, storica voce dello stadio Diego Armando Maradona, oltre a parenti e amici della coppia, che hanno festeggiato insieme agli sposi in una giornata all'insegna dell'emozione.