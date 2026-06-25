Milly Carlucci é diventata nonna della piccola Camilla Maria

La conduttrice è diventata nonna per la prima volta a 71 anni. Camilla Maria è figlia della sua primogenita Angelica Donati e del marito Fabio Borghese

La bambina è la primogenita di Angelica, classe 1986, e del marito Fabio Borghese, imprenditore e principe romano , con cui si è sposata nel giugno 2024. Un arrivo che coincide quasi perfettamente con il secondo anniversario di nozze della coppia, un'ulteriore coincidenza che rende questo momento ancora più speciale per tutta la famiglia.

La notizia è arrivata direttamente da Milly Carlucci , che ha scelto il suo profilo Instagram per condividere con il pubblico uno dei momenti più importanti della sua vita privata. Nelle Stories, la conduttrice ha rivelato il nome della nipotina appena nata: Camilla Maria . Un gesto semplice ma carico di significato, in linea con il carattere riservato che da sempre contraddistingue la famiglia. La storia è stata poi ricondivisa anche da Angelica Donati, senza aggiungere ulteriori dettagli.

La conduttrice ha annunciato la nascita della piccola Camilla Maria , figlia della primogenita Angelica Donati e del marito Fabio Borghese, con una storia su Instagram. Il nome scelto per la neonata non è affatto casuale: è un omaggio al vero nome della conduttrice, all'anagrafe Camilla Patrizia Carlucci.

Il nome che omaggia nonna Milly

Tra le note più toccanti di questa storia c'è senza dubbio la scelta del nome. Camilla Maria non è una coincidenza. La conduttrice si chiama all'anagrafe Camilla Patrizia Carlucci: il diminutivo Milly è il soprannome con cui è conosciuta dal grande pubblico da decenni. Dare alla nipotina il nome della nonna materna è un gesto di affetto raro e significativo, accolto con grande commozione dai fan.

In passato, Milly aveva più volte espresso il desiderio di diventare nonna, pur scegliendo di non esercitare pressioni sulla figlia. Quando i primi rumors sulla gravidanza di Angelica avevano iniziato a circolare, la conduttrice aveva confermato la notizia con la consueta discrezione, spiegando: "L'abbiamo tenuta molto per noi, perché siamo un po' scaramantici". Alla domanda sul sogno di diventare nonna, aveva risposto con eleganza: "Non voglio mettere pressione a mia figli". Ora quel sogno è realtà.

Angelica Donati, pur cresciuta in una famiglia molto esposta mediaticamente, ha costruito nel tempo un percorso professionale lontano dal mondo dello spettacolo, operando nel settore immobiliare e manageriale. Una scelta di vita che rispecchia la riservatezza trasmessale dalla madre.

Mentre si gode i primi giorni nel suo nuovo ruolo, Milly Carlucci non si ferma sul fronte professionale: è già al lavoro sulla nuova edizione di Ballando con le stelle, uno dei programmi di punta del sabato sera di Rai1. Tra indiscrezioni sul cast e nodi ancora aperti sulla composizione della giuria, la macchina organizzativa è già in moto. Ma per qualche giorno, almeno, il centro del suo mondo si chiama Camilla Maria.