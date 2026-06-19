Diversity Media Awards 2026, prima volta a Roma a settembre

Gli “Oscar dell’inclusione”, arrivati all’undicesima edizione, premieranno personaggi e prodotti mediali che nel 2025 hanno raccontato la diversità in modo corretto, valorizzante e autentico

I Diversity Media Awards arrivano per la prima volta a Roma: l’undicesima edizione è in programma a settembre 2026. L’evento è promosso dalla Fondazione Diversity, con la direzione artistica di Ivan Cotroneo e il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

La manifestazione premia personaggi e contenuti mediali che, nel 2025, hanno raccontato la diversità nelle aree di genere, etnia, disabilità, età, LGBTQ+ e aspetto fisico.

“I media hanno una responsabilità enorme: ogni storia raccontata agisce sull’immaginario collettivo, determina o elimina pregiudizi e ricade sulla vita delle persone”, sottolinea Francesca Vecchioni, presidente della Fondazione Diversity. “Roma è il luogo in cui si definiscono le priorità, dove le scelte diventano segnali per tutto il Paese. Ringraziamo l’Assessorato ai Grandi Eventi, l’assessore Onorato e naturalmente il sindaco Gualtieri per aver creduto nel progetto e averlo reso possibile: portare i Diversity Media Awards nella Capitale significa mostrare come inclusione, equità e accessibilità siano, oggi più che mai, leve prioritarie di innovazione e benessere per l’intera società”.