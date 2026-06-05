L'attore James Handy, volto di Top Gun: Maverick, Jumanji, Logan e di numerose serie televisive americane, è morto a 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione di Los Angeles. La polizia ha arrestato Michael Gledhill, figlio della compagna dell'attore. Gli investigatori parlano di un episodio isolato

L'attore americano James Handy, noto per le sue apparizioni in film come Top Gun: Maverick, Jumanji e Logan, è morto all'età di 81 anni dopo essere stato accoltellato nella sua abitazione nel quartiere di Tarzana, a Los Angeles. Per l'omicidio è stato arrestato Michael Gledhill, 44 anni, figlio della compagna dell'attore.

L'intervento della polizia

Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, gli agenti sono intervenuti mercoledì mattina presso un'abitazione della città dopo una chiamata al numero di emergenza 911. La persona che ha contattato le autorità avrebbe dichiarato::"Sono il Figlio dell'Uomo, ho appena ucciso l'Uomo del Peccato", una frase dal forte significato religioso che gli investigatori stanno valutando nel contesto delle indagini.»

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato Handy privo di sensi nel giardino dell'abitazione, con una ferita da arma da taglio al petto. Trasportato d'urgenza in ospedale, l'attore è stato successivamente dichiarato morto.

Una lunga carriera tra cinema e televisione

Nato a New York City, James Handy ha costruito una carriera durata diversi decenni tra cinema e televisione. Il pubblico lo ricorda soprattutto per il ruolo del disinfestatore Carl Bentley nel film Jumanji con Robin Williams.

Più recentemente era apparso in Top Gun: Maverick nel ruolo del barista Jimmy. Nel corso della sua carriera ha inoltre preso parte a numerose serie televisive di successo, tra cui NCIS: Los Angeles, The Closer e Cold Case.