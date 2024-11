Linecheck, Festival a BASE Milano, compie dieci anni: un traguardo importante per una realtà in crescita, che continua a sognare e creare in grande: ne abbiamo parlato con Anna Zò, codirettrice di Linecheck, che ci ha raccontato il significato di questo anniversario, con lo sguardo al futuro, ricco di musica e incontri: "Vogliamo che la gender balance sia una realtà, su questo lavoriamo dal giorno zero. L’augurio per i prossimi anni? Che Linecheck venga sempre più riconosciuto"