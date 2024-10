I due danzatori e coreografi Sasha Riva e Simone Repele spiegano a Sky tg24 Insider come è nato il loro ultimo lavoro che affronta un tema tanto attuale come quello della guerra per riflettere sul valore della famiglia e sul senso del tempo. Definiti "i poeti della danza" per la forza espressiva del loro linguaggio, raccontano poi la loro storia e il loro lavoro di ricerca. E anticipano cosa porteranno sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano nel Gala Les Étoiles il prossimo 29 e 30 novembre. L'intervista