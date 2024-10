La direttrice artistica racconta a Sky tg24 Insider la 73esima edizione del Festival dedicata al “teatro nel teatro”. “Vogliamo mostrare non solo quello che accade sul palcoscenico, ma anche tutto quello che c’è dietro. Quel mondo magico e sempre in fermento dove tutto può accadere” dice. E ricorda anche quando, nel 2007, Lucio Dalla firmò la regia dell’Arlecchino e di Pulcinella proprio in questa cittadina del sud est dell’Irlanda, dove dal 1951 si respira tutta l’aria dell’opera