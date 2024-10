Al Festival MilanOltre in prima italiana la creazione di Rafaële Giovanola, ex danzatrice di Forsythe, per la pluripremiata compagnia svizzera/tedesca che fa della sperimentazione continua e del superamento di ogni limite la propria cifra stilistica. Una performance che cancella la distanza tra danzatori e spettatori e ridisegna lo spazio scenico in funzione di ciò che accade. Una riflessione sulla sensazione e percezione del posto che ognuno di noi occupa per ristabilire una connessione con il mondo circostante