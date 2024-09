Le due étoile aprono le recite del capolavoro firmato da John Neumeier, che torna al Piermarini dopo 7 anni, con una prima che ha colpito per onestà interpretativa e potenza drammatica. “Venire a vedere Dama è come vivere una storia, venire a guardare un film” sottolinea Manni. Per Bolle è anche il ritorno in un ruolo che ha segnato tanto la sua crescita artistica, come racconta a Sky tg24 Insider, proprio nel momento in cui celebra i suoi 30 anni di carriera alla Scala