L’étoile, che ha lasciato il Teatro Bolshoi di Mosca subito dopo l’inizio della guerra in Ucraina, sarà protagonista il 16 settembre di “Memorare ’24, Danza e canto per la pace”. Una serata evento nella Basilica di San Petronio a Bologna che unisce grandi artisti per lanciare un messaggio di speranza, di fratellanza e solidarietà. “La danza è un’arte che non ha parole ma che, attraverso i gesti e le emozioni, riesce sempre a unire le persone”. L’INTERVISTA