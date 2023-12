Al televoto eliminatorio Sara Ricci, Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi. Il verdetto sarà svelato nel prossimo appuntamento in onda sabato 16 dicembre

Lunedì 11 dicembre Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello . Al centro il risultato del televoto, spazio poi a chiarimenti e sorprese. In studio come sempre l’opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli ( FOTO ) nel ruolo di rappresentante del mondo social.

grande fratello, cos’è successo lunedì 11 dicembre

Sara Ricci è risultata la concorrente meno votata e quindi la prima inquilina ad andare al televoto eliminatorio, queste le percentuali ottenute dagli altri concorrenti: 49% per Perla Vatiero, 29% per Vittorio Menozzi e 19% per Marco Maddaloni.

Alfonso Signorini ha poi dato il via alle nomination annunciando gli immuni per la casa, ovvero Anita Olivieri, Massimiliano Varrese e Fiordaliso, ai quali Cesara Buonamici ha aggiunto Giuseppe Garibaldi.

I nominabili hanno fatto le nomination in modo palese, mentre gli immuni nel segreto del confessionale. Al televoto Sara Ricci, Beatrice Luzzi, Perla Vatiero, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi. L’inquilino meno votato dovrà abbandonare il programma nella prossima puntata in onda sabato 16 dicembre.