Parte countdown Carnevale Venezia 2020

(ANSA) - VENEZIA, 17 GEN - E' partito a Venezia il countodown per il Carnevale 2020 che, tra meno di un mese, l'8 febbraio, riporterà la festa e i turisti in città, dopo le difficoltà vissute dell'acqua alta. Un vasto cartellone di 150 appuntamenti, 50 iniziative per ragazzi, altrettante rassegne culturali con oltre 300 artisti tra centro storico e terraferma, sotto il titolo de "Il Gioco, l'Amore, la Follia", ispirato ad un frase di Erasmo da Rotterdam, che suggerisce di vivere l'appuntamento veneziano "con giocosità, ma anche con grande amore, aggiungendo quel pizzico di follia che è l'ingrediente principe del Carnevale". Venezia dall'8 al 25 febbraio attende quindi gli appassionati della festa mascherata in arrivo da tutto il mondo. Tutti confermati gli spettacoli della tradizione - dalla Festa sull'acqua a Cannaregio, al Volo dell'Angelo, al Volo dell'Aquila del 23 febbraio - c'è grande attesa per le novità del 2020, come l'appuntamento a sorpresa in piazza San Marco nel giorno di San Valentino.