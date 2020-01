Fuga rapinatori su tetti, arrestati

(ANSA) - VENEZIA, 17 GEN - Si sono arresi agli agenti delle 'volanti' della Questura di Venezia due malviventi che avevano cercato di fuggire sui tetti dopo aver fatto una rapina, stamani, in un negozio 'Apple' di Mestre.

A farli desistere è stato l'intervento di un elicottero della Polizia che li ha intercettati, piazzandosi sopra la loro testa.

I due sono quindi ridiscesi attraverso l'impalcatura che avevano usato poco prima per raggiungere il tetto dell'edificio, e si sono consegnati agli agenti che avevano fatto confluire nella zona varie pattuglie per precludere ogni via di fuga.

Non si conosce, al momento, l'identità delle persone catturate. Secondo quanto si è appreso, i due banditi si sarebbero impossessati di due cellulari, travolgendo poi nella fuga alcuni clienti del negozio ma incrociando una 'volante' che era in servizio nella zona. (ANSA).