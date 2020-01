Giustizia: 23 nuovi magistrati in Veneto

(ANSA)- VENEZIA, 16 GEN - Le piante organiche dei palazzi della Giustizia in Veneto si arricchiranno di 23 nuovi magistrati. Lo rileva l'on. Francesca Businarolo (M5S) membro della Commissione giustizia. Sono questi gli effetti della rideterminazione delle piante organiche, contenuto nella relazione tecnica del ministro Alfonso Bonafede, in attesa di approvazione dal Csm.Si parla di 402 nuovi assegnamenti in Italia. "In Veneto 10 nuovi magistrati andranno alla Corte d'appello,2 alla procura generale, uno alla procura per i minorenni e un altro al tribunale per i minori".

Un magistrato in più lo avranno i tribunali di Verona, Vicenza, Padova Venezia e Treviso; e uno ancora alle Procure di Treviso, Venezia, Verona e Vicenza. "Una misura doverosa - spiega - che aiuterà ogni procura e tribunale ad affrontare l'alta mole di lavoro. Questa risposta, da parte del governo, è un primo passo per venire incontro alle necessità delle corti".La notizia segue l'annuncio che entro gennaio sarà definita la riorganizzazione del tribunale di Rovigo.



Data ultima modifica 16 gennaio 2020 ore 14:19