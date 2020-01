Associazioni,no a 'taglio'Parco Lessinia

(ANSA) - VERONA, 13 GEN - E' un vasto movimento di 114 associazioni, tra cui il Cai e la Società Speleologica Italiana, quello che si è messo in moto in Veneto per contrastare la proposta di riduzione del perimetro del Parco della Lessinia. La proposta, che prevede di togliere il 18% del territorio protetto, trasformandolo in 'aree contigue' o 'pre-parco', andrà all'esame della Regione il 16 gennaio. Le 114 associazioni hanno inviato una lettera al presidente del Veneto, al ministro dell'Ambiente e ai vertici della Regione per chiedere di accantonare la modifica. Il Parco della Lessinia, 10.201 ettari di altopiano, boschi, pascoli. siti archeologici, testimonianze della civiltà Cimbra, è uno dei paradisi ambientali del Veneto.

Tra i punti di maggior preoccupazione, l'esclusione dal Parco dei Vaj - testimoni dell'antica vitalità dei boschi, prima dell'espansione delle aree a pascolo - che ospitano flora e fauna selvatiche. Per il 30 gennaio, trentennale della legge istitutiva, è prevista una grande festa-compleanno del Parco.