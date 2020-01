Smog: Veneto, più volte superati pm10

(ANSA) - VENEZIA, 8 GEN - In Veneto nel corso del 2019 il valore annuale per il pm10 è rimasto al di sotto dei limiti, ma si registrano numerosi superamenti del limite giornaliero per 25 centraline sulle 31 diffuse in regione (pari all'80%).

Il dato emerge dalle prime elaborazioni sullo scorso anno, diffuse dall'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpav). Nel periodo estivo, in particolare, l'ozono si conferma inquinante critico, con diffusi superamenti della soglia di informazione e alcuni superamenti della soglia di allarme.

L'analisi preliminare dei dati automatici della qualità dell'aria prodotti dalla rete regionale Arpav evidenzia, come negli anni precedenti, una criticità per il pm10 sul valore limite giornaliero di 50 g/m3. Negli anni precedenti, la percentuale di stazioni con superamento del valore limite giornaliero è stata del 72% nel 2018, 88% nel 2017, 84% nel 2016, 91% nel 2015, 70% nel 2014, mostrando un trend sostanzialmente stabile. (ANSA).