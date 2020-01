Padrin, Papa forse a beatificazione Luciani

(ANSA) - BELLUNO, 8 GEN - "Io gli ho detto 'Santità, la aspettiamo a Belluno', lui mi ha risposto 'Per la beatificazione di Papa Luciani'. Non so se prenderla come una mezza promessa ma mi fa ben sperare". Lo ha rivelato oggi il presidente della Provincia di Belluno, Roberto Padrin, dopo il suo rientro da Roma dove si è incontrato con Papa Francesco al termine dell'udienza generale.

Padrin ha consegnato al Pontefice uno speciale ricordo della tempesta Vaia, un calendario dell'Avvento scolpito in uno dei tronchi schiantati dal maltempo, con i nomi di tutti i Comuni bellunesi colpiti. (ANSA).