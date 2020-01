Due struzzi a spasso tra calli Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 2 GEN - Due struzzi australiani a passeggio tra le calli di Venezia: è accaduto oggi nei pressi del Ponte delle Guglie, a poca distanza dalla stazione ferroviaria. La Polizia municipale, dopo essere stata allertata da decine di telefonate di residenti che chiedevano conto degli 'ospiti' pennuti incrociati per strada, ha multato i due proprietari per intralcio alla circolazione e violazione del regolamento di igiene degli animali. Alle due persone, di origine slovena e appartenenti ad un circo che in questi giorni si trova a San Donà di Piave, è stato applicato anche il daspo urbano. Accertamenti sono in corso da parte di Trenitalia per capire le modalità di trasporto degli struzzi in treno.

I due struzzi australiani sarebbero stati portati in centro storico per promuovere uno spettacolo circense. Tra le decine di video postati su Facebook dopo la 'passeggiata' fuori programma dei due uccelli in centro storico ve ne sono alcuni che li immortalano lungo il corridoio di un treno regionale. (ANSA).



Data ultima modifica 02 gennaio 2020 ore 19:05