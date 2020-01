Fa partire fuochi a San Marco, fermato

(ANSA) - VENEZIA, 1 GEN - Un uomo è stato fermato e identificato dalle forze dell'ordine in Piazza San Marco a Venezia dopo aver fatto partire in mezzo al pubblico alcuni grossi botti, mentre era in corso lo spettacolo pirotecnico in laguna, per festeggiare il nuovo anno.

A San Marco c'erano circa 29mila persone e i fuochi, partiti dal centro della piazza - dove vige il divieto assoluto di portare materiale pirotecnico -, hanno creato disorientamento e apprensione tra la gente.

L'uomo, probabilmente un turista, è stato subito individuato e bloccato dagli agenti della Questura. Nei suoi confronti verrà emesso il foglio di via dalla città. (ANSA).



Data ultima modifica 01 gennaio 2020 ore 12:11