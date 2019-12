P.a:italiana ha meno grado fiducia in Ue

(ANSA) - VENEZIA, 28 DIC - Il grado di fiducia e di soddisfazione degli italiani per la Pubblica Amministrazione del Paese è tra i più bassi d' Europa. In particolare, solo il 31% degli italiani dichiara di avere fiducia nel sistema giudiziario, a fronte di una media UE pari al 56%. In quest'ambito l'Italia si colloca al 21/o posto, assieme alla Slovenia tra i 23 paesi europei presi in esame da un'indagine campionaria condotta recentemente dall'Ocse. Lo afferma la Cgia di Mestre, che ha elaborato alcuni risultati desunti dall'indagine dell'organismo internazionale per la cooperazione e lo sviluppo. Per la Cgia, questi dati "ribadiscono ancora una volta l'inadeguatezza, secondo gli italiani, di servizi pubblici essenziali indispensabili per il buon funzionamento del Paese: come la giustizia, la sanità, la scuola e la sicurezza".

Rispetto al risultato registrato nel 2007, l'Italia ha perso ben 8 punti percentuali.