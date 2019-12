Cortina apre la nuova Freccia del cielo

(ANSA) - BELLUNO, 23 DIC - E' entrata in funzione a Cortina d'Ampezzo (Belluno) la cabinovia che sostituisce il primo tratto della famosa e storica 'Tofana - Freccia nel Cielo'. Già in funzione per gli amanti dello sci e per chi vuole raggiungere la terrazza panoramica sulle Dolomiti, la nuova cabinovia verrà inaugurata ufficialmente l'11 gennaio con annunciata la presenza di Luigivalerio Sant'Andrea, Commissario di Governo per il progetto sportivo Cortina 2021 e Mario Vascellari, Presidente di Tofana 2021 Srl. A seguire, si apriranno per gli invitati le porte delle 47 moderne cabine che conducono alla stazione di Col Druscié per la salita inaugurale. La nuova cabinovia, che da oltre 50 anni rende accessibile una tra le cime più alte delle Dolomiti Patrimonio Unesco, si rinnova in vista di un futuro che vedrà ancora grandi protagonisti per Cortina e il suo territorio dai Mondiali di sci alpino 2121 alle Olimpiadi invernali 2026.