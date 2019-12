Zaia, M5s dittatore non rispetta popolo

(ANSA) - MILANO, 21 DIC - "I grillini teorizzano la democrazia digitale ma non rispettano la volontà popolare, quando ci sono milioni di persone che sono andare a votare come in Lombardia e Veneto". Lo ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, dal palco del congresso della Lega parlando del referendum sull'autonomia che si è tenuto in Lombardia e Veneto.

"Decidono loro come perfetti dittatori cosa fare".

"Il Paese non può avere i grillini in mezzo alle palle", ha aggiunto Zaia. "I Grillini hanno portato odio sociale ma il Paese non cresce con questo odio sociale", ha concluso. (ANSA).