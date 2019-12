Incendio tetto, 24 famiglie evacuate

(ANSA) - VENEZIA, 21 DIC - I componenti di 24 famiglie residenti in una palazzina di Gorgo al Monticano e in unità adiacenti hanno dovuto lasciare le rispettive abitazioni, la notte scorsa, in seguito ai rischi provocati da un incendio sviluppato nel sottotetto del condominio. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco giunte da Treviso, Montebelluna, Conegliano, Motta di Livenza, San Donà di Piave (Venezia), e Mestre (Venezia). Le cause delle fiamme, che hanno resa pericolante l'intera struttura di copertura, sono in via di accertamento.



Data ultima modifica 21 dicembre 2019 ore 15:35