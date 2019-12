Meningite: due casi nel trevigiano

(ANSA) - VENEZIA, 19 DIC - Un giovane di 15 anni è stato ricoverato nell'Unità Operativa di Malattie Infettive dell'ospedale di Treviso con diagnosi di meningite da meningococco. Lo rende noto l'Azienda Ulss della Marca Trevigiana. Il giovane, residente nell'hinterland trevigiano, ha iniziato ieri mattina ad accusare febbre e cefalea; nel pomeriggio, a seguito del peggioramento delle sue condizioni, è stato portato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'ospedale Ca' Foncello, dove in serata è stato disposto il ricovero in Malattie Infettive. Le sue condizioni sono definite "discrete".

Nell'ospedale trevigiano è stato diagnosticato un secondo caso di meningite da pneumococco, che non richiede misure di Sanità pubblica, su un uomo di 42 anni. I due casi non sono assolutamente correlati. Il secondo paziente è attualmente ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. La meningite è insorta come complicanza di un'otite. (ANSA).