Tassa sbarco, a Ferragosto bollino nero

(ANSA) - VENEZIA, 18 DIC - Sarà Ferragosto l'unica giornata da "bollino nero" nel 2020 in cui i visitatori di Venezia dovranno pagare la tariffa massima di 8 euro del contributo d'accesso al centro storico lagunare, noto anche come 'tassa di sbarco'.

Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha approvato oggi la delibera che sancisce le tariffe per l'anno prossimo e le giornate-bollino per il periodo che va dal primo luglio - giorno in cui scatterà il contributo - al 31 dicembre.

In particolare ci saranno 178 giorni da bollino "ordinario" a tariffa di 3 euro, cinque (sabato 25 luglio e sabato 1, 8, 22 e 29 agosto) da "bollino rosso" a tariffa di 6 euro e solo il 15 agosto da "bollino nero". Per i passeggeri dei vettori navali che sottoscriveranno un'apposita convenzione con il Comune, il regolamento del contributo prevede una tariffa unica di 5 euro. (ANSA).