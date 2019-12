Roberto Alagna e Aleksandra Kurzak in Arena Verona

(ANSA) - VERONA, 18 DIC - Roberto Alagna e Aleksandra Kurzak saranno tra i protagonisti del Festival 2020 all'Arena di Verona, in scena per la serata di gala di Cavalleria Rusticana e Pagliacci dell'8 agosto: il tenore, al suo debutto areniano, si esibirà insieme alla compagna d'arte e di vita.

La nuova produzione, che aprirà la stagione areniana il 13 giugno, vivrà l'8 agosto una serata speciale con Alagna e Kurzak che daranno voce ai protagonisti dei capolavori di Mascagni e Leoncavallo. I due artisti, definiti dalla rivista tedesca Oper! Das Magazin come "la coppia ideale del mondo dell'opera", hanno espresso grande entusiasmo per questo evento all'Arena di Verona.

Il cartellone del 98/o Festival lirico proporrà dal 13 giugno al 5 settembre Cavalleria rusticana e Pagliacci, insieme ai grandi titoli già conosciuti e apprezzati in Arena: Aida, Turandot, Nabucco e La Traviata, più le serate di gala. (ANSA).