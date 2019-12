Contrabbando Rolex, arresto militare Gdf

(ANSA) - Venezia, 16 DIC - È di quattro arresti, tra cui quello di un militare della guardia di finanza in servizio all'aeroporto Marco Polo di Venezia, il bilancio di un'operazione delle Fiamme gialle lagunari contro un traffico di orologi di lusso, acquistati al mercato parallelo dell'usato di Hong Kong e fatti giungere in Italia di contrabbando per poi essere rivenduti in una rete di una cinquantina di gioiellerie e orologerie.

La guardia di finanza dell'aeroporto di Tessera e del secondo nucleo operativo metropolitano di Venezia ha eseguito quattro misure cautelari, di cui tre agli arresti domiciliari, richieste dalla procura della Repubblica lagunare. È stato inoltre inoltre eseguito un sequestro preventivo di 2,4 milioni di euro, corrispondenti alle imposte evase. Nelle perquisizioni alle orologerie sono stati recuperati 500 orologi, 600 mila euro in contanti e un lingotto d'oro del peso di un chilogrammo. (ANSA).



Data ultima modifica 17 dicembre 2019 ore 14:32