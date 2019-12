Al Parco Natura Viva nasce cangurino

(ANSA) - VERONA, 16 DIC - Dal marsupio di Mrs Grey spunta ancora solo la sua testolina ma a guardarlo bene, il piccolo canguro grigio orientale sembrerebbe quasi pronto a spiccare il suo primo salto nel mondo esterno. Il piccolo canguro è il nuovo arrivato al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) e quando la sua mamma bruca a terra, lui allunga il collo per curiosare ed annusare ma evidentemente non è ancora pronto a lasciare quella tasca che lo contiene così premurosamente. Di lui non si conosce l'età precisa né il sesso. "La nascita di una canguro - spiega Camillo Sandri, veterinario e direttore tecnico del Parco Natura Viva - è sempre difficile da datare poiché il parto e le prime settimane di allattamento avvengono nel ventre della mamma senza che il piccolo sia visibile dall'esterno. Un mese fa ci accorgevamo già di qualcosa che si muoveva nel marsupio ma per vederlo saltar fuori e conoscerne il sesso, non ci resta che attendere qualche altra settimana".



Data ultima modifica 16 dicembre 2019 ore 14:03