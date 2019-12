Cortina 'green' per Mondiali e Giochi

(ANSA) - BELLUNO, 13 DIC - Per i Mondiali di sci del 2021 e le Olimpiadi invernali del 2026 gli alberghi di Cortina d'Ampezzo (Belluno) giocano la 'carta' della sostenibilità con scelte che li porteranno alla certificazione internazionale Green Key.

Tutto nasce da un accordo tra Fee Italia (Foundation for Environmental Education), il Comune di Cortina, l'Associazione Albergatori di Cortina - Federalberghi e dalla Fondazione Cortina 2021.

Il Programma Green Key è un eco-label international volontario, riconosciuto da Unwto (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite), con più di 25 anni di esperienza e assegnato in 60 dei 77 Paesi dove la Fee è presente. È uno standard di eccellenza leader nel campo della responsabilità ambientale e delle attività sostenibili nel settore del turismo e le strutture ricettive certificate Green Key rientrano in un network internazionale in continua crescita che le identifica come ecologiche.(ANSA).