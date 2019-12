Arriva gel che riproduce tessuto umano

(ANSA) - PADOVA, 12 DIC - Un nuovo gel in grado di far crescere un tessuto umano sotto forma di organoidi con una tecnica compatibile per trattamenti sull'uomo. Lo ha realizzato un gruppo di ricercatori guidato da Nicola Elvassore dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare e dell'Università di Padova e da Paolo De Coppi del Great Ormond Street Institute of Child Health dell'University College di Londra. Gli organoidi sono strutture generate in laboratorio partendo da cellule staminali che si auto-organizzano conferendo forma e funzione al tessuto.

Nonostante gli organoidi presentino notevoli potenzialità nella sostituzione e nella riparazione di un tessuto danneggiato o malato, i gel attualmente utilizzati per la coltura degli organoidi umani si sono dimostrati non idonei. Il problema è stato ora superato dai ricercatori che ha sviluppato un gel a base di matrice extracellulare (ECM), partendo dal tessuto intestinale di maiale, che permette di ottenere organoidi potenzialmente adatti per l'uso nel trattamento umano.