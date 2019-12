Master mobility innovation a Ca' Foscari

(ANSA) - VENEZIA, 10 DIC - È stato presentato oggi all'Università Ca' Foscari di Venezia un nuovo Master universitario di II livello in Mobility Innovation and Management (Mima), frutto della partnership tra Volkswagen Group Italia e l'Ateneo veneziano. E' un corso di studi ad alta specializzazione, ideato e sviluppato dal Center for Automotive and Mobility Innovation (Cami) - struttura di ricerca del Dipartimento di Management di Ca' Foscari. Volkswagen Group Italia è main sponsor dell'iniziativa. Ha una durata annuale, accoglierà 20 iscritti e prevede 300 ore di didattica full time nel periodo compreso tra marzo e maggio 2020, cui andranno sommate 250 ore di stage e l'elaborazione della tesi finale. Lo stage è sostituibile con la stesura di un project work mirato, per esempio per i partecipanti già impegnati professionalmente nel settore. Il Mima si terrà interamente in lingua inglese ed è strutturato in 6 insegnamenti: Mobilità, Gestione, Tecnologia, Strumenti, Opportunità ed Esperienze.