Assoporti: prima assemblea a Venezia

(ANSA) - VENEZIA, 5 DIC - "Stiamo ricompattando l'Associazione grazie a un lavoro propositivo e di riorganizzazione". Lo ha affermato il Presidente di Assoporti, Daniele Rossi, al termine dell'assemblea degli associati, svoltasi per la prima volta all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale a Venezia.

All'ordine del giorno la richiesta di adesione dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, accolta all'unanimità dall'Assemblea che ha dato il benvenuto al Presidente, Mario Paolo Mega. Confermata la fiducia al Segretario Generale, Oliviero Giannotti, rinnovandogli il mandato. In discussione anche diversi temi rilevanti sia per l'organizzazione dell'Associazione che per il sistema dei porti italiani. Sono state concordate deleghe che saranno date ai Presidenti delle AdSP per supportare Rossi nelle strategie associative. Tra i vari punti anche il tema della tassazione dei porti, sui cui l'Unione Europea ha concentrato la propria attenzione.

"E' stata una bella giornata di intenso lavoro - ha concluso Rossi - che ci ha consentito anche di testimoniare la nostra vicinanza ai porti di Genova e Venezia per le difficoltà di questo momento". Unico assente all'adunanza, infatti, è stato il presidente genovese Paolo Signorini, che sta affrontando diverse difficoltà dovute al maltempo che hanno compromesso la viabilità portuale. (ANSA)