Fisco:Gdf sequestra beni per 174.00 euro

(ANSA) - VICENZA, 3 DIC - La Guardia di finanza di Vicenza ha sequestrato 174 mila euro agli amministratori di due società 'cartiere' di Milano operanti,rispettivamente,nel commercio all' ingrosso di macchine ed attrezzature per ufficio e in quello dei servizi di supporto alle imprese,accusati di frode fiscale tramite false prestazioni di consulenza.Le due società avrebbero frodato una società vicentina nel settore del riciclo di rifiuti solidi e biomasse.I finanzieri hanno accertato la frode fiscale fatta attraverso l'emissione, dal 2015 al 2019, di numerose fatture per operazioni inesistenti nei confronti di 10 società di Bergamo, Milano,Pavia e Vicenza nei settori delle pulizie di edifici,agenzia di recupero crediti,recupero per il riciclaggio dei rifiuti solidi e biomasse, altri lavori di costruzione ed installazione e rimozione di elementi di amianto per l'edilizia, relative a prestazioni di consulenza mai effettuate per 990.000 euro.Il sequestro ha riguardato un conto corrente,prodotti assicurativi e la quota di un immobile.