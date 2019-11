Sindaco Treviso presidente Anci Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 27 NOV - Mario Conte, sindaco leghista di Treviso, è il nuovo presidente di Anci Veneto. Conte, eletto all'unanimità e per acclamazione nell'assemblea congressuale di Selvazzano Dentro (Padova), si era presentato con una lista unitaria e resterà in carica per cinque anni. "Rappresentare una comunità è emozionante, rappresentare chi rappresenta una comunità è ancora più emozionante - ha detto Conte dopo la nomina - Voglio ringraziare Maria Rosa Pavanello per l'enorme lavoro svolto e la mia presidenza sarà in piena e totale continuità".