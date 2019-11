Venezia: Brugnaro, al via rimborsi danni

(ANSA) - VENEZIA, 25 NOV - "Il bando con le schede è già stato approvato dalla Protezione civile e sarà pubblicato giovedì in Gazzetta ufficiale, potendo così da allora partire con l'effettiva raccolta dell'elenco dei danni, che saranno presentati in autocertificazione da privati e imprese per essere rimborsati". Lo ha detto il sindaco di Venezia e commissario delegato della Protezione civile, Luigi Brugnaro, che ha presentato a Mestre procedure e tempistiche per il rimborso dei danni subiti da privati e imprese per l'acqua alta che ha colpito la città, a partire dall'evento eccezionale della notte del 12 novembre scorso. Brugnaro ha anche firmato una intesa con la Guardia di finanza per le verifiche finalizzate a evitare speculazioni o truffe.