Venezia: Moraglia, no rassegnarci fatalità

(ANSA) - VENEZIA, 21 NOV - Venezia, dopo i terribili giorni dell' acqua alta, ha rialzato la testa e ha celebrato oggi una delle ricorrenze da secoli più sentite dai suoi cittadini, la festa della Madonna della Salute. "Sfiorare le tragedie a Venezia non può diventare routine,quasi come fosse un appuntamento da mettere in agenda. Non si può dire: non lo sapevamo. E, come abitanti di Venezia, non possiamo più appellarci o rassegnarci alle fatalità o alle concomitanze anomale' ha detto il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, alla messa in una gremita Basilica della Madonna della Salute, in cui sono evidenti le 'ferite' dell'eccezionale marea (187 cm il 12 novembre)."Si è sfiorato la tragedia - ha aggiunto -e un nuovo campanello d'allarme è risuonato forte; speriamo sia stato ascoltato" Per il patriarca "la città che tutti amiamo non va più considerata come qualcosa da cui ricavare solo profitto.

Sogniamo una città a misura d'uomo,abitata da bambini, anziani, famiglie e che si offre al mondo e ai visitatori secondo una proposta turistica sostenibile".



Data ultima modifica 22 novembre 2019 ore 12:16