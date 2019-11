Ca' Foscari, borracce gratis a studenti

(ANSA) - VENEZIA, 20 NOV - L'Università Ca' Foscari Venezia regala da oggi a tutta la sua comunità una borraccia in metallo, per un Ateneo sempre più 'plastic free'. Studenti, personale docente e tecnico-amministrativo riceveranno un contenitore marca '24Bottles' con un'illustrazione esclusiva dell'artista veneziano Lucio Schiavon.

Sulle borracce è raffigurata una balena, simbolo di una città "a forma di pesce", di quel mare che può essere salvato grazie alle iniziative di riduzione della plastica monouso. Stamani, nell'Aula Magna del Campus Economico San Giobbe, il Rettore Michele Bugliesi ha consegnato la borraccia ai primi 300 studenti. "Rappresenta simbolicamente per noi - ha sottolineato - anche la ripresa di Venezia dopo una settimana terribile in cui abbiamo ricevuto tante richieste di aiuto di cui ringrazio.

Venezia ha bisogno di persone nuove che la vivano e la sviluppino. Voi non siete cose da visitare ma persone vive e coscienti che danno impulso allo sviluppo della città".

La distribuzione partirà dal 25 novembre; le bottiglie 24Bottles sono inoltre Carbon Neutral, ovvero tutte le emissioni di CO2 derivanti dalla loro produzione, trasporto e packaging vengono compensate tramite progetti di riforestazione internazionale. (ANSA).