Presentati nuovi treni per pendolari

(ANSA) - VENEZIA, 11 NOV - In Veneto sbarcano i primi due nuovi treni per i pendolari, sono Pop e Rock, e sono stati presentati alla stazione ferroviaria di Venezia da l'Ad di Trenitalia Orazio Iacono e il Governatore Luca Zaia. A bordo dei nuovi treni ci sono ben 50 telecamere per garantire la sicurezza dei 180 mila pendolari che ogni giorno si muovono sul territorio.

Rock è il nuovo treno regionale a doppio piano e alta capacità di trasporto. Un treno per i pendolari a 4, 5 o 6 casse con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana. Può raggiungere i 160 km/h di velocità massima e ospitare circa 1.400 persone, con oltre 700 sedute nella composizione più lunga. Pop è il nuovo treno a monopiano e media capacità di trasporto, a 3 o 4 casse, con 4 motori di trazione. Viaggerà a una velocità massima di 160 km/h. A bordo più spazio per disabili, wi-fi e per le biciclette. La livrea dei treni ha il gonfalone con il Leone di San Marco.