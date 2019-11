Martella, legalità tema focale in Veneto

(ANSA) - VENEZIA, 8 NOV - Sul tema della legalità "è indispensabile in Veneto una battaglia politico-istituzionale a tutto campo". Lo afferma il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Andrea Martella. "Le notizie di queste ore, relative alle inchieste su infiltrazioni malavitose e capolarato - osserva -, fanno emergere ancora una volta uno scenario preoccupante per quanto riguarda il territorio veneziano e veneto. Fenomeni sui quali è indispensabile rafforzare il livello generale di attenzione". "Accanto all'egregio lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura" per Martella è necessario che "il governo dei territori abbia un'impronta più incisiva, in grado di impedire che la situazione sfugga di mano, a discapito del tessuto produttivo, economico e sociale". "Trovandoci alla vigilia di importanti tornate elettorali, come quella regionale e quella per il capoluogo - sottolinea -, è doveroso che il tema della legalità venga messo tra le priorità della politica locale".