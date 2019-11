Sanità:parte campagna vaccinale Veneto

(ANSA)- VENEZIA, 30 OTT -Parte tra il 5 e l'11 novembre la campagna vaccinale della Regione Veneto contro l'influenza: già distribuite 864.000 dosi. L'anno scorso, per rispondere alle richieste, ne furono usate 784.000. "Ciò nonostante - rilevano i tecnici regionali - anche nel 2018-2019 sono state segnalate ben 400 complicanze, con 100 persone che hanno sviluppato patologie gravi e con oltre 30 decessi collegabili al virus". "Gli esperti - dice l' assessore alla Sanità Manuela Lanzarin - sono concordi nel definire aggressiva la nuova influenza. Rivolgo un appello a tutti i cittadini, a cominciare dalle categorie a rischio, a vaccinarsi. I numeri delle complicanze testimoniano come si sia ogni anno di fronte a una malattia da non sottovalutare, e la vaccinazione può evitare molte sofferenze e il dolore di decine di decessi". Le persone non appartenenti a categorie a rischio che intendano vaccinarsi, possono rivolgersi al proprio distretto sanitario di appartenenza per avere il vaccino ad un prezzo agevolato (pari a 10 euro).



Data ultima modifica 30 ottobre 2019 ore 13:38