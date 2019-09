Marmomac, i Best Communicator Award

(ANSA) - VERONA, 27 SET - Un'ambientazione green a fare da sfondo alle installazioni di design in pietra naturale, risultato dell'eccellenza tecnologica tutta italiana del settore: questo è The Italian Stone Theatre, palcoscenico al 54/o Marmomac della cerimonia di consegna dei Best Communicator Award. Ideati nel 2007 da Veronafiere, i riconoscimenti premiamo l'impegno creativo e gli investimenti delle aziende nel valorizzare i propri spazi espositivi in ottica di marketing e comunicazione. A giudicare gli stand dell'edizione di Marmomac 2019 sono stati chiamati la designer Federica Biasi, il fotografo Marco Introini, l'exhibition designer Angelo Jelmini e il giornalista Michele Weiss, sotto la guida esperta del presidente di giuria Giorgio Tartaro. Quattro le categorie in gara, ognuna con un vincitore, italiano ed estero. Design: Franchi Umberto Marmi e Akrolithos (Grecia). Stone: Trambisera Marmi e Stone Group International (Grecia). Tools: Zenesis Solutions e Diamant Boart (Belgio). Machinery: Cms e Flow Europe (Germania). (ANSA).