4 denunce per 250 mc rifiuti illeciti

(ANSA) - TREVISO, 27 SET - Il Noe dei carabinieri ha posto sotto sequestro a Loria 250 mc di rifiuti pericolosi stoccati in modo abusivo, un muletto, una gru ed un'area di 200 mq, denunciando 4 persone. L'area apparteneva ad un'azienda fallita 3 anni fa, poi venduta all'asta e ora in fase di cambio di proprietà. Ad attivare gli investigatori è stato il custode dell'area, di cui una porzione con sovrastanti rifiuti era già stata sottoposta a sequestro nel 2017. Gli attuali rifiuti erano sia pericolosi (contenitori di solventi, lana di vetro, parti meccaniche di veicoli, fusti di olio vuoti) e non pericolosi (imballaggi di plastica, scarti lignei, sfridi da demolizione e svariate tipologie di metallo). Identificati gli attuali proprietari dell'immobile che hanno gestito i rifiuti, senza autorizzazione, assieme a terze persone proprietarie delle macchine operatrici trovate sul posto. Gli indagati, trevigiani e veronesi, sono stati denunciati per concorso in gestione illecita di rifiuti e violazione dei sigilli.